Залишаться без доплат: які пенсіонери втратили надбавку до пенсії

В окремих регіонах пенсіонерам тимчасово припинили нараховувати додаткові надбавки. Хто саме не отримає доплату та що стало причиною такого рішення, читайте далі.

Хто втратить свою надбавку до пенсії у червні

Пенсійний експерт Сергій Коробкін зазначає, що за законом пенсія мешканця гірського регіону має бути на 20% вищою, ніж у жителя рівнини. Однак у 2025 році виникли труднощі з її виплатою, повідомляє 24 Канал.

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Експерт зазначає, що відтепер гірську надбавку повинні виплачувати не за нормами чинного закону, а відповідно до порядку, який має встановити уряд. Водночас за його словами, Кабінет Міністрів досі не затвердив нову процедуру, через що виникла правова прогалина.

Наприкінці 2024 року Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2025 рік, який з огляду на воєнний стан та складну економічну ситуацію, тимчасово обмежує дію низки інших законів. Зокрема тих, що стосуються пільг та соціальних виплат.

Відтак нині заяви на призначення цієї надбавки не приймають, оскільки старий порядок тимчасово не чинний, а нового ще немає. Водночас тим пенсіонерам, яким надбавку призначили раніше, виплати продовжуються.