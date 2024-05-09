Хто з пенсіонерів не матиме надбавок до пенсій

Не всі українські пенсіонери отримуватимуть додаткові надбавки до пенсії. Йдеться про доплати за віком, на які в законодавстві України передбачені певні обмеження.

Як визначаються доплати за віком

Пенсіонери автоматично отримують доплату після досягнення 70 років. Однак, вона не стосується тих, хто має високі пенсії.

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Розмір доплати залежить від вікової категорії:

Від 70 до 74 років – додатково 300 гривень на місяць.

Від 75 до 79 років – 456 гривень на місяць.

Понад 80 років – 570 гривень на місяць.

Важливо зазначити, що ці доплати не додаються: коли пенсіонер досягає наступного вікового порогу, доплата просто збільшується до відповідної суми, встановленої для кожної вікової категорії.

Кому не нарахують доплату

Коли пенсіонер досягає 75 років, його доплата зростає з 300 до 456 гривень, а не додається до попередньої.

Доплату в розмірі 300 гривень пенсіонери отримують автоматично, і практично без винятків.

Однак, щоб мати право на цю доплату, загальний розмір пенсійних виплат особи, у тому числі з усіма доплатами та надбавками,на місяць.

Таким чином, пенсіонери, чия загальна сума пенсійних виплат перевищує цей поріг, не мають права на зазначену доплату.

Доплати за здоров'я

Пенсіонери, які старші за 80 років, мають погіршений стан здоров'я і потребують стороннього догляду, можуть претендувати на додаткову надбавку до пенсії.

Щоб отримати таку надбавку, необхідно документально підтвердити погіршення здоров'я і відповідати визначеним критеріям, включаючи самостійне проживання без постійної допомоги.

Розмір надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, або 944 гривні. Заявку на надбавку слід подавати особисто в Пенсійний фонд України.