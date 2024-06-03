Допомога переселенцям у червні: хто залишиться без виплат

У червні деякі категорії ВПО в Україні більше не отримуватимуть державних виплат. Лише частині переселенців фінансова допомога буде автоматично продовжена ще на 6 місяців.

Хто більше не отримуватиме виплат

Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можуть бути припинені через два місяці після їх перепризначення, якщо особи, які не працюють і не займаються доглядом за дітьми або особами з інвалідністю, не виявлять активності у пошуку роботи.

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Щоб уникнути припинення допомоги, ВПО необхідно вжити певних кроків.

Перш за все, вони мають зареєструватися в центрі зайнятості, стати на облік як фізична особа-підприємець або взяти участь у програмах підтримки самозайнятості та отримання мікрогрантів для започаткування чи розвитку власного бізнесу.

Також корисним може бути отримання ваучера на освітні програми, спрямовані на покращення професійних навичок і збільшення шансів на успішне працевлаштування.

Кому виплати продовжать автоматично

Для підтвердження чи відновлення статусу ВПО необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до управлінь соціального захисту населення у громадах, де перебувають ВПО.

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на отримання державної допомоги: 3 тисячі гривень щомісяця для дітей та осіб з інвалідністю, та 2 тисячі гривень для дорослих. З 1 червня деякі категорії ВПО автоматично отримають продовження цих виплат на наступні шість місяців.

Автоматичне продовження виплат З 1 червня автоматичне продовження виплат буде застосовано до тих ВПО, яким допомога була призначена три місяці тому. Також можна подати заяву для продовження виплат.

Категорії ВПО, що можуть отримувати допомогу:

Особи з серйозними захворюваннями, які не мають статусу особи з інвалідністю;

Діти, що перебувають у сім'ях патронатних вихователів;

Патронатні вихователі;

Діти, що тимчасово проживають у родинах родичів, знайомих, прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.

Допомога також може надаватися іншим категоріям осіб, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривні.

Серед них наступні категорії:

Особи, які опікуються дитиною до трьох років або дитиною, що потребує особливого догляду, до шести років;

Сім'ї з дітьми до 18 років та/або студентами до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формами в професійних (професійно-технічних), фахових вищих та вищих навчальних закладах;

Особи, що здійснюють непрофесійне надання соціальних послуг;

Студенти до 23 років, які самостійно подають заяву на отримання допомоги;

Особи з інвалідністю III групи;

Сім'ї пенсіонерів.

Також особи старші за 55 років мають право на автоматичне продовження соціальних виплат. Важливо зазначити, що виплати внутрішньо переміщеним особам можуть бути призупинені через два місяці після перепризначення, якщо особи, які не працюють і не опікуються дітьми чи людьми з інвалідністю, не вживатимуть заходів щодо свого працевлаштування.