Субсидія на оренду житла для ВПО - хто зможе її отримати

Мінсоцполітики спільно з Офісом Ради Європи в Україні провело публічне обговорення нового механізму підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидії на оренду житла. Цей інструмент вже розроблений і підготовлений для розгляду урядом, проте ще не затверджений.

Чому ця субсидія важлива

На сьогодні вже впроваджена допомога на проживання для ВПО, яку отримують 1,1 мільйона українців. Однак, на думку Мінсоцполітики, цей інструмент є недостатнім для повної інтеграції ВПО в нові громади, передає 24 Канал.

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Водночас важливо посилювати захист ВПО через забезпечення юридичних механізмів укладання офіційних договорів.

Цей інструмент був розроблений на основі міжнародного досвіду, зокрема, того, як інші країни ефективно підтримували українських біженців у питаннях забезпечення житлом.

Як це працюватиме на практиці

Для отримання субсидії на оренду житла, ВПО повинні звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) та подати заяву, вказавши кількість членів своєї родини. ПФУ, використовуючи дані з державних реєстрів, розраховуватиме розмір субсидії, враховуючи доходи всієї родини.

Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, після збору всієї необхідної інформації та здійснення розрахунків, буде призначена субсидія на оренду житла.

Дарія Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Якщо є сім'я з трьох осіб, яка орендує житло в Дніпрі, то, за попередніми розрахунками, вартість оренди економ-класу для такої родини в місті Дніпрі може становити 6182 гривні. І якщо в такої родини немає фінансової спроможності взагалі покривати таку оренду, то розмір субсидії може досягати 4800 гривень на таку квартиру для цієї родини.

Заступниця міністра додає, що пілотну програму можуть запровадити в одному чи кількох регіонах для оцінки її ефективності.