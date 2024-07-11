Почему эта субсидия важна

На сегодня уже внедрена помощь на проживание для ВПЛ, которую получают 1,1 миллиона украинцев. Однако, по мнению Минсоцполитики, этот инструмент является недостаточным для полной интеграции ВПО в новые общины, передает 24 Канал.

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В то же время важно усиливать защиту ВПЛ через обеспечение юридических механизмов заключения официальных договоров.

Этот инструмент был разработан на основе международного опыта, в частности, того, как другие страны эффективно поддерживали украинских беженцев в вопросах обеспечения жильем.

Как это будет работать на практике

Для получения субсидии на аренду жилья, ВПЛ должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подать заявление, указав количество членов своей семьи. ПФУ, используя данные из государственных реестров, будет рассчитывать размер субсидии, учитывая доходы всей семьи.

Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, после сбора всей необходимой информации и осуществления расчетов, будет назначена субсидия на аренду жилья.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Если есть семья из трех человек, которая арендует жилье в Днепре, то, по предварительным расчетам, стоимость аренды эконом-класса для такой семьи в городе Днепре может составлять 6182 гривны. И если у такой семьи нет финансовой возможности вообще покрывать такую аренду, то размер субсидии может достигать 4800 гривен на такую квартиру для этой семьи.

Заместитель министра добавляет, что пилотную программу могут ввести в одном или нескольких регионах для оценки ее эффективности.