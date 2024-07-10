Новый инструмент поддержки ВПЛ

Как отметила Дарья Марчак, первый заместитель Министра социальной политики, новый инструмент поддержки для ВПО в виде субсидии на аренду жилья уже разработали и подготовили для рассмотрения правительством. Однако, он еще не утвержден, передает 24 Канал.

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Как отмечается, на сегодня уже внедрена помощь на проживание для ВПЛ: сейчас ее получают 1,1 миллиона украинцев. Однако, по мнению Минсоцполитики, этот инструмент является недостаточным для интеграции ВПО в новые общины.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Когда мы говорим об интеграции ВПО в новую общину, мы говорим о том, что интеграция – это иметь индивидуальное жилье, интеграция – это иметь работу, собственные источники доходов. Интеграция – это иметь возможность отдать ребенка в детский сад или в школу. Интеграция – это не чувствовать существенных культурных, психологических, ментальных различий с жителями общины, не чувствовать себя чужаком.

Именно поэтому параллельно к действующему инструменту помощи граждан нужно внедрять и субсидию на аренду для ВПО, утверждает Марчак во время мероприятия "Субсидия на аренду жилья как инструмент поддержки для внутренне перемещенных лиц". В том числе усиливать защиту ВПЛ через обеспечение юридического инструментария заключения официальных договоров.

Интересно! Этот инструмент был разработан основываясь на международном опыте. А именно на том, как в других странах эффективно поддерживали украинских беженцев в вопросах обеспечения жильем.



Как построен инструмент

Как сообщила Дарья Марчак, инструмент построен следующим образом:

Субсидия на аренду жилья должна назначаться с учетом количества членов семьи. Для каждого члена семьи установлен социальный норматив минимальной площади: на сегодня это 13,5 квадратных метров, но не менее 35 квадратных метров на семью. Инструмент также учитывает региональные различия в ценах и способность семьи самостоятельно покрывать расходы на аренду. Инструмент предоставляется при условии заключения официального договора. Минсоцполитики разработало типовое соглашение, которое можно подписать непосредственно в отделении, например, пенсионного фонда, или в цифровой форме. Это значительно упростит договорные отношения между арендодателем и арендатором.

Впрочем, субсидия назначается, если расходы семьи ВПЛ на аренду превышают 30% совокупных доходов домохозяйство. При этом, в случае низких доходов – этот процент снижается. По ее словам, этот показатель может быть предметом дискуссий, но именно такие подходы используются на международном уровне.

При установлении этого условия, Министерство социальной политики консультировалось с международными партнерами, которые уже реализовали проекты по схеме "Rent for Cash",

– прокомментировала первый заместитель.

Как отмечает Марчак, Минсоцполитики также предлагает, чтобы арендодатель тоже получал часть компенсации.

Мы предлагаем, что благодаря дизайну инструмента арендодатель сможет на ту часть компенсации, которую ему предоставляет государство, не будет возникать налоговых обязательств. Это важно с точки того, чтобы сделать этот инструмент более выгодным для арендодателя,

– сказала Марчак.

Кто будет заниматься предоставлением субсидии

Как сообщила первый заместитель, сейчас в реализации проекта Минсоцполитики движется по примеру предоставления субсидии на ЖКУ. При этом, администратором предоставления такой помощи является Пенсионный Фонд, который одним из наиболее развитых с точки зрения цифровой базы органов в системе социальной поддержки.

Интересно! Сейчас в Украине почти 3,3 миллиона домохозяйств являются получателями жилищно-коммунальных субсидий и льгот.

Итак, если Минсоцполитики введет субсидию на аренду жилья через ПФУ, то этот инструмент будет сразу цифровым. Это означает, что через электронный кабинет Пенсионного фонда можно будет подавать документы онлайн.

И, кроме того, Пенсионный фонд благодаря обменам с другими государственными органами сможет большую часть работы для назначения субсидий делать самостоятельно. Без того, чтобы требовать от гражданина, от ВПЛ предоставления кучи справок. И мы, как Министерство социальной политики, свою очередь будем обеспечивать учет, анализ, мониторинг эффективности внедрения этого инструмента,

– рассказала Дарья Марчак.

Как должен работать инструмент на практике

Как указано, инструмент на практике должен работать следующим образом:

Если ВПЛ желает получить субсидию на аренду, она должна обратиться в ПФУ и подать заявление, указав количество членов своей семьи. Пенсионный фонд на основе данных из государственных реестров рассчитывает размер субсидии, учитывая доходы всей семьи. После сбора всей необходимой информации и осуществления расчетов назначается субсидия на аренду.

Если есть семья из трех человек, которая арендует жилье в Днепре, то по предварительным расчетам, стоимость аренды экономкласса для такой семьи в городе Днепре может составлять 6 182 гривны. И если у такой семьи нет финансовой возможности вообще покрывать такую аренду, то размер субсидии может достигать 4 800 гривен на такую квартиру для этой семьи,

– рассказала Дарья Марчак.

Как подытожила первый заместитель, пилот программы может быть введен на примере одного или нескольких регионов.