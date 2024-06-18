Деякі українці можуть не отримати пенсію за червень: у чому причина

Деякі пенсіонери зобов'язані регулярно проходити ідентифікацію, інакше їм призупинять пенсії. За нормами, цю процедуру необхідно виконувати кожні шість місяців.

Категорії пенсіонерів, яким потрібна ідентифікація

Обов'язок проходження ідентифікації стосується пенсіонерів, які мають статус переселенця.

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Це важливо для тих, хто був офіційно визнаний внутрішньо переміщеною особою до 24 лютого 2022 року.

Згідно з рішенням Кабміну "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", пенсіонери, які отримали статус ВПО до зазначеної дати й отримують пенсійні виплати через АТ "Ощадбанк", повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року.

Якщо не пройти ідентифікацію, пенсіонеру призупинять виплати.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікацію можна пройти кількома методами, включно з дистанційними та закордонними варіантами:

у відділенні Пенсійного Фонду України;

в офісах АТ "Ощадбанк";

за допомогою відеоконференції;

в дипломатичних установах України за кордоном;

через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного Фонду.

Як проходить ідентифікація у 2024 році

Навіть якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію вчасно, він може зробити це в будь-який час.

Цьогорічна ідентифікація завершилася 31 березня, і її успішно пройшли 224,8 тисячі пенсіонерів. Більшість, а саме 161,6 тисячі осіб, виконали процедуру у відділеннях Пенсійного фонду.

Інші скористались наступними методами: