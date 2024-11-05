Хто з українців може отримати знижку 50% на оплату ЖКП

Частина українців має пільги на оплату ЖКП. Зокрема, йдеться про військовослужбовців, що пішли на пенсію за вислугою років. Розмір пільги визначається індивідуально, залежно від статусу особи.

Хто має право на знижку 50% при оплаті комуналки

Знижка 50% на оплату ЖКП надається ветеранам силових відомств. На пільгу мають право і члени їх родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Читайте також Простіше рішення: Китай змінив план погашення боргів місцевих органів влади

Зверніть увагу! Перелік ветеранів що мають право на таку пільгу, визначається законом "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Пільга на ЖКП надається особам, що є ветеранами:

Служби цивільного захисту;

Бюро економічної безпеки;;

Нацполіції;

Державної кримінально-виконавчої служби;

Державної служби спецзв’язку та захисту інформації;

податкової міліції тощо.

Зауважте! Частина ветеранів має іншу пільгу на оплату ЖКП. Йдеться про тих осіб, що отримали вказаний статус за інакших обставин, наприклад, під час війни чи внаслідок аварії на ЧАЕС.