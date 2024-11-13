Пенсія на пільгових умовах: хто має на неї право

Право на пільгову пенсію за віком мають люди, які працювали на роботах з особливо шкідливими чи важкими умовами праці або в окремих виробничих сферах. Це право визначене у законодавстві для певного переліку осіб.

Як призначається пільгова пенсія

Право на пільгову пенсію означене в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Для тих, хто працював до прийняття цього закону, право на пільгову пенсію визначається за нормами попереднього законодавства, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Умови для призначення пільгової пенсії за віком:

досягнення певного пенсійного віку (для жінок це залежить від року народження);

наявність потрібного стажу роботи в підземних умовах, на роботах зі списку № 1 (особливо шкідливі, важкі умови) або списку № 2 (шкідливі, важкі умови) виробництв, професій і посад.

Хто має право на пільгову пенсію

На пільгових умовах можуть вийти на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день:

на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці після досягнення 50 років. Для жінок пенсійний вік поступово підвищується з 45 до 50 років залежно від дати народження.

Стаж для отримання пільгової пенсії:

для чоловіків : від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких щонайменше 10 років на зазначених роботах;

: від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких щонайменше 10 років на зазначених роботах; для жінок: від 15 років 6 місяців до 20 років, з яких не менше 7 років 6 місяців на таких роботах.

Хто ще може мати пільгову пенсію

Якщо працівник не має повного стажу роботи в умовах особливої шкідливості та важкості, але пропрацював принаймні половину необхідного часу, він також може отримати пенсію на пільгових умовах зі зменшенням пенсійного віку:

для чоловіків пенсійний вік знижується на 1 рік за кожний рік такої роботи;

для жінок – на 1 рік і 4 місяці за кожний рік роботи в зазначених умовах.

Важливо! Для працівників, зайнятих на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, пенсія на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років.

Пенсійний вік жінок поступово підвищується з 50 до 55 років залежно від дати народження. Вимоги до стажу для таких працівників такі:

чоловікам потрібно мати загальний стаж від 25 років 6 місяців до 30 років, з яких не менше 12 років 6 місяців мають бути проведені на зазначених роботах;

жінкам потрібно мати загальний стаж від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких не менше 10 років – на відповідних роботах.

До слова! Перелік виробництв, професій і посад, зайнятість на яких дає право на пільгову пенсію, затверджується постановами Кабінету Міністрів України. При цьому право на пільгову пенсію визначається за списками, що діяли в період роботи особи.