Хто з військових пенсіонерів отримає підвищену пенсію

Пенсія військових розраховується на загальних умовах, залежно від стажу і заробітної плати. Мінімальна пенсія для учасника бойових дій з усіма надбавками становить 4 958 гривень, відповідно до постанови Кабміну.

Як змінюються пенсії військових

Пенсії військовослужбовців збільшуються після досягнення встановленого законом терміну вислуги років.

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Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає види пенсійного забезпечення:

Військовослужбовці (крім строковиків) та працівники органів внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби спеціального зв’язку та інших служб, які мають необхідну вислугу років, мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці та інші особи, які стали інвалідами за умов, визначених законом, мають право на пенсію по інвалідності.

Як призначаються пенсії за вислугу років

Пенсії за вислугу років для військовослужбовців та інших осіб, визначених законом, призначаються у таких розмірах: