Хто з українців отримає майже 11 тисяч гривень від ООН
На виплати мають право ВПО та ті особи, які після переміщення повернулися на своє колишнє місце проживання. Йдеться, зокрема, про громадян, що повернулись з-за кордону.
Кому надається ця допомога
Ця допомога надається тим, громадянам, які ще не отримували кошти від міжнародних організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.
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Також для отримання цієї допомоги потрібно, аби особа підпадала під один з критеріїв вразливості. Зараз вони такі:
- у родині є люди з інвалідністю чи важкими хронічними хворобами;
- родину, де є неповнолітні, очолює самотня мати чи батько;
- родину, де є діти, очолює літня людина (старше 55 років) тощо.
Ця допомога складає 3 600 гривень і надається протягом 3 місяців. Тобто, загальна виплата сягне 10 800 гривень.
Зверніть увагу! Виплата "відновиться" з 13 січня. Аби отримати цю допомогу, потрібно звернутись у стаціонарні чи мобільні пункти збору даних.