Кому предоставляется эта помощь

Эта помощь предоставляется гражданам, которые еще не получали средства от международных организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.

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Также для получения этой помощи нужно, чтобы лицо подпадало под один из критериев уязвимости. Сейчас они таковы:

в семье есть люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими болезнями;

семью, где есть несовершеннолетние, возглавляет одинокая мать или отец;

семью, где есть дети, возглавляет пожилой человек (старше 55 лет) и так далее.

Эта помощь составляет 3 600 гривен и предоставляется в течение 3 месяцев. То есть, общая выплата достигнет 10 800 гривен.

Обратите внимание! Выплата "возобновится" с 13 января. Чтобы получить эту помощь, нужно обратиться в стационарные или мобильные пункты сбора данных.