Кому надається ця допомога
Ця допомога надається тим, громадянам, які ще не отримували кошти від міжнародних організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.
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Також для отримання цієї допомоги потрібно, аби особа підпадала під один з критеріїв вразливості. Зараз вони такі:
- у родині є люди з інвалідністю чи важкими хронічними хворобами;
- родину, де є неповнолітні, очолює самотня мати чи батько;
- родину, де є діти, очолює літня людина (старше 55 років) тощо.
Ця допомога складає 3 600 гривень і надається протягом 3 місяців. Тобто, загальна виплата сягне 10 800 гривень.
Зверніть увагу! Виплата "відновиться" з 13 січня. Аби отримати цю допомогу, потрібно звернутись у стаціонарні чи мобільні пункти збору даних.