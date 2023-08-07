Зміни які чекають на ВПО у серпні: чому ви не отримаєте кошти

В Україні змінюється порядок надання грошової допомоги для ВПО. Процедура реєстрації статусу переселенця стане простішою, а от кількість людей, які зможуть отримувати гроші, меншою.

Чому ВПО не отримають гроші з серпня

Згідно із новою державною політикою, відтепер грошова допомога надається лише тим українцям, які найбільше цього потребують. Урядові органи перевірятимуть переселенців і у разі виявлення визначених критеріїв, скасовуватимуть виплати.

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Ви не зможете отримати допомогу, якщо:

перебуваєте закордоном більше 30 календарних днів, без об'єктивних причин (стажування, відрядження, догляд за рідними);

маєте депозит понад 100 тисяч гривень;

придбали будинок, машину або валюту на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

знаходитесь під підозрою у колабораціонізмі або в місцях позбавлення волі.

Хвилюватися не варто, якщо ви не знаходитесь у жодній з названих категорій. Вам автоматично продовжать виплати ще на 6 місяців.

Сума виплат для переселенців в Україні

Розмір державної допомоги не змінюється і складає:

2 000 гривень – для осіб старше 18 років;

3 000 гривень – діти та люди з інвалідністю.

Спрощена реєстрація для ВПО

Немовля народжене у ВПО, незважаючи на місце реєстрації має автоматичний статус переселенця і відповідні щомісячні виплати.

Раніше, уряд планував спростити систему реєстрації переселенців. Однак, Мінреінтеграції заявили, що зміни будуть введенні з 1 листопада 2023 року, а не як раніше планувалося у серпні.

Після введення цієї реформи, реєструвати новий статус зможе один із членів родини і відповідні зміни автоматично будуть поширюватися на усю його сім'ю.