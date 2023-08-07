Почему ВПЛ не получат деньги с августа

Согласно новой государственной политике, отныне денежная помощь предоставляется только тем украинцам, которые больше всего в этом нуждаются. Правительственные органы будут проверять переселенцев и в случае выявления определенных критериев отменять выплаты.

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Вы не сможете получить помощь, если:

находитесь за границей более 30 календарных дней, без объективных причин (стажировка, командировка, уход за родными);

есть депозит более 100 тысяч гривен;

приобрели дом, машину или валюту на сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

находитесь под подозрением в коллаборационизме или в местах лишения свободы.

Не стоит волноваться, если вы не находитесь ни в одной из названных категорий. Вам автоматически продлят выплаты еще на 6 месяцев.

Сумма выплат для переселенцев в Украине

Размер государственной помощи не меняется и составляет:

2 000 гривен – для лиц старше 18 лет;

3 000 гривен – дети и люди с инвалидностью.

Заметьте! Младенец родился в ВПЛ, несмотря на место регистрации имеет автоматический статус переселенца и соответствующие ежемесячные выплаты.

Упрощенная регистрация для ВПЛ

Ранее правительство планировало упростить систему регистрации переселенцев. Однако, Минреинтеграции заявили, что изменения будут введены с 1 ноября 2023 года, а не по-прежнему планировалось в августе.

После введения этой реформы, регистрировать новый статус сможет один из членов семьи и соответствующие изменения будут автоматически распространяться на всю его семью.