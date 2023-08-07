Почему ВПЛ не получат деньги с августа
Согласно новой государственной политике, отныне денежная помощь предоставляется только тем украинцам, которые больше всего в этом нуждаются. Правительственные органы будут проверять переселенцев и в случае выявления определенных критериев отменять выплаты.
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Вы не сможете получить помощь, если:
- находитесь за границей более 30 календарных дней, без объективных причин (стажировка, командировка, уход за родными);
- есть депозит более 100 тысяч гривен;
- приобрели дом, машину или валюту на сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
- находитесь под подозрением в коллаборационизме или в местах лишения свободы.
Не стоит волноваться, если вы не находитесь ни в одной из названных категорий. Вам автоматически продлят выплаты еще на 6 месяцев.
Сумма выплат для переселенцев в Украине
Размер государственной помощи не меняется и составляет:
- 2 000 гривен – для лиц старше 18 лет;
- 3 000 гривен – дети и люди с инвалидностью.
Упрощенная регистрация для ВПЛ
Ранее правительство планировало упростить систему регистрации переселенцев. Однако, Минреинтеграции заявили, что изменения будут введены с 1 ноября 2023 года, а не по-прежнему планировалось в августе.
После введения этой реформы, регистрировать новый статус сможет один из членов семьи и соответствующие изменения будут автоматически распространяться на всю его семью.