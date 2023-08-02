Какие изменения ждут ВПЛ в августе
Некоторые переселенцы не будут больше получать средства от государства. Правительство объявило четкое список тех, кому не продолжат выплаты.
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Кто больше не получит денежную помощь для ВПЛ:
- лица, имеющие депозиты в банке более 100 тысяч гривен;
- вернувшиеся к своему месту жительства;
- граждане, имеющие жилую недвижимость в неоккупированных городах или там, где не ведутся активные боевые действия;
- люди, которые приобрели авто, жилье или валюту более чем на 100 тысяч гривен;
- украинцы, находящиеся за границей дольше 30 дней, без уважительной причины.
Те, кто не подпадает ни под одну из указанных категорий, будут продолжать получить денежную помощь от государства:
- 2 000 гривен – если речь идет о взрослых лицах.
- 3 000 гривен – дети и лица с инвалидностью.
Когда будет поступать денежная помощь для ВПЛ
Следует отметить, что ранее банк скрывал средства для помощи ВПЛ тремя волнами: 3, 13 и 23 числа. После этого средства распределялись и автоматически поступали на счета переселенцам.
С августа денежная помощь ВПЛ на карты переселенцам будет перечисляться до 15 и до 28 числа каждого месяца. То есть теперь переселенцы будут получать средства двумя волнами.