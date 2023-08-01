Кто может получить помощь

Финансовая помощь рассчитана на жителей Николаева и области, деоккупированной части Криворожского района, Херсонской области и Запорожской области. Какие семьи могут получить помощь:

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  • перемещены в течение последних 30 дней из районов, расположенных в 30 километрах от районов активных боевых действий (в приоритете сельские местности);
  • находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), в районе активных боевых действий;
  • проживающих в районах, указанных в Перечне территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или пострадавших от массивных обстрелов (по недавним значительным повреждениям при утверждении этой локации от Mercy Corps);
  • которые находятся в состоянии перемещения более 30 дней и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям;
  • проживающие на территории, где за последние 4 месяца совершались активные боевые действия, и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.

Для подтверждения регистрации потребуются соответствующие документы, идентифицирующие вашу личность. Также нужно заполнить форму предварительной регистрации по этой ссылке.

Какие семьи относятся к категории уязвимости

К категории уязвимых семей относятся:

  • с пожилыми людьми от 60 лет;
  • с беременными женщинами;
  • с женщинами, кормящими грудью;
  • проживающих в коллективных центрах;
  • если их жилье повреждено в результате боевых действий;
  • беспризорный;
  • люди с инвалидностью;
  • есть 3 или более детей младше 18 лет;
  • имеют в своем составе только 1 человека.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться по телефону: +38 (098) 07 07 646, с 08:00 до 16:00 или по электронной почте: info@cspperspectiva.org.

Кто с 1 августа не получает выплаты для ВПЛ

Денежные выплаты прекращают выплачивать для ВПЛ, которые относятся к следующим категориям:

  • те, кто находился за границей дольше 30 календарных дней, без уважительной причины;
  • лица, находящиеся в местах лишения свободы;
  • граждане, купившие иностранную валюту, транспортное средство или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен;
  • люди, вернувшиеся к своему месту жительства;
  • владельцы жилых помещений на неоккупированной территории или в регионах, где отсутствуют активные боевые действия;
  • те, у кого есть депозит более чем на 100 тысяч гривен.

То есть, для большинства украинцев ничего не изменится.