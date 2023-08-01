Кто может получить помощь

Финансовая помощь рассчитана на жителей Николаева и области, деоккупированной части Криворожского района, Херсонской области и Запорожской области. Какие семьи могут получить помощь:

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перемещены в течение последних 30 дней из районов, расположенных в 30 километрах от районов активных боевых действий (в приоритете сельские местности);

находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), в районе активных боевых действий;

проживающих в районах, указанных в Перечне территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или пострадавших от массивных обстрелов (по недавним значительным повреждениям при утверждении этой локации от Mercy Corps);

которые находятся в состоянии перемещения более 30 дней и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям;

проживающие на территории, где за последние 4 месяца совершались активные боевые действия, и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.

Для подтверждения регистрации потребуются соответствующие документы, идентифицирующие вашу личность. Также нужно заполнить форму предварительной регистрации по этой ссылке.

Заметьте! Регистрационную форму может заполнить всего 1 человек.

Какие семьи относятся к категории уязвимости

К категории уязвимых семей относятся:

с пожилыми людьми от 60 лет;

с беременными женщинами;

с женщинами, кормящими грудью;

проживающих в коллективных центрах;

если их жилье повреждено в результате боевых действий;

беспризорный;

люди с инвалидностью;

есть 3 или более детей младше 18 лет;

имеют в своем составе только 1 человека.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться по телефону: +38 (098) 07 07 646, с 08:00 до 16:00 или по электронной почте: info@cspperspectiva.org.

Кто с 1 августа не получает выплаты для ВПЛ

Денежные выплаты прекращают выплачивать для ВПЛ, которые относятся к следующим категориям:

те, кто находился за границей дольше 30 календарных дней, без уважительной причины;

лица, находящиеся в местах лишения свободы;

граждане, купившие иностранную валюту, транспортное средство или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен;

люди, вернувшиеся к своему месту жительства;

владельцы жилых помещений на неоккупированной территории или в регионах, где отсутствуют активные боевые действия;

те, у кого есть депозит более чем на 100 тысяч гривен.

То есть, для большинства украинцев ничего не изменится.