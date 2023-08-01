Хто може отримати допомогу

Фінансова допомога розрахована на жителів Миколаєва та області, деокупованої частини Криворізького району, Херсонської області та частини Запорізької області. Які сім'ї можуть отримати допомогу:

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переміщені протягом останніх 30 днів із районів, розташованих на відстані 30 кілометрів від районів активних бойових дій (у пріоритеті сільські місцевості);

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у районі активних бойових дій;

що проживають у районах, зазначених у Переліку територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або потерпілих від масивних обстрілів (за нещодавніми значними пошкодженнями при затвердженні цієї локації від Mercy Corps);

які перебувають у стані переміщення понад 30 днів і відповідають критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям;

які проживають на території, де за останні 4 місяці відбувалися активні бойові дії, та відповідають критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям.

Для підтвердження реєстрації потрібні будуть відповідні документи, що ідентифікують вашу особу. Також потрібно заповнити форму попередньої реєстрації за цим посиланням.

Зауважте! Реєстраційну форму може заповнити лише 1 людина.

Які сім'ї належать до категорії уразливості

До категорії вразливих сімей належать:

з людьми похилого віку від 60 років;

з вагітними жінками;

з жінками, які годують груддю;

які проживають у колективних центрах;

якщо їхнє житло пошкоджене внаслідок бойових дій;

є безпритульним;

люди з інвалідністю;

є 3 або більше дітей віком до 18 років;

мають у своєму складі лише 1 особу.

Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися за телефоном: +38 (098) 07 07 646, з 08:00 до 16:00 або за електронною поштою: info@cspperspectiva.org.

Хто з 1 серпня не отримує виплати для ВПО

Грошові виплати припинять виплачувати для ВПО, які належать до наступних категорій:

ті, хто перебував закордоном довше, ніж 30 календарних днів, без поважної причини;

особи, що перебувають у місцях позбавлення волі;

громадяни, що придбали іноземну валюту, транспортний засіб чи нерухомість на суму вище 100 тисяч гривень;

люди, що повернулися до свого місця проживання;

власники житлових приміщень на неокупованій території або у регіонах, де відсутні активні бойові дії;

ті, у кого є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень.

Тобто для більшості українців нічого не зміниться.