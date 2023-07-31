Хто може оформити надбавку до пенсії

Пенсіонери, які досягли 80 річного віку та потребують постійного стороннього догляду, але не мають родичів, як його здійснюватимуть, можуть оформити собі щомісячну надбавку до виплат. Вона становить 40% від прожиткового мінімуму, тож нині це – 837 гривень.

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Зауважте! Це регулюється відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020

Щоб отримати цю допомогу потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Для цього знадобляться такі документи:

заява;

висновок ЛКК (лікарсько-консультативна комісія);

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером;

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Які ще надбавки можуть отримати пенсіонери

На надбавки можуть розраховувати усі пенсіонери, які досягнули певного віку, а саме:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 496 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Також у серпні деякі пенсіонери отримають традиційну виплату до Дня Незалежності. До їх числа входять:

жертви нацистських переслідувань;

ветерани АТО та Революції Гідності;

інваліди І, ІІ, ІІІ груп;

учасники війни;

особи, що мають особливі заслуги перед державою.

Зверніть увагу! Поки не відомі розміри надбавок, але ймовірно, що вони будуть не меншими ніж у 2021 році.