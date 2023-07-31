Кто может оформить прибавку к пенсии

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, но не имеющие родственников, как его будут осуществлять, могут оформить себе ежемесячную надбавку к выплатам. Она составляет 40% от прожиточного минимума, поэтому сейчас это – 837 гривен.

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Чтобы получить эту помощь, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания. Для этого понадобятся следующие документы:

  • заявление;
  • заключение ЛКК (врачебно-консультативная комиссия);
  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Какие еще прибавки могут получить пенсионеры

На надбавки могут рассчитывать все пенсионеры, достигшие определенного возраста, а именно:

  • от 70 до 74 лет – 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет – 496 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Также в августе некоторые пенсионеры получат традиционную выплату ко Дню Независимости. В их число входят:

  • жертвы нацистских преследований;
  • ветераны АТО и Революции Достоинства;
  • инвалиды I, II, III групп;
  • участники войны;
  • лица, имеющие особые награды перед государством.