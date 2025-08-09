У серпні 2025 року в Україні діє важлива соціальна виплата для певної категорії жінок. Хто саме отримає 30 тисяч гривень та які умови для отримання, читайте далі.

Кому з жінок виплатять про 30 тисяч гривень?

Почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали п’ять і більше дітей до восьмирічного віку. До цієї кількості зараховуються також усиновлені діти або ті, кого жінка усиновила та виховувала відповідно до закону, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір одноразової виплати встановлюється на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року. У 2025 році це десятикратний прожитковий мінімум, тобто 30 280 гривень.

Цікаво! Якщо жінка вже має почесне звання "Мати-героїня", але не отримувала виплату у поточному році, вона може звернутися за допомогою у наступному бюджетному періоді.

Як отримати виплату Матері-героїні від держави?

Оформити виплату можна через ПФУ, який тепер відповідає за надання цієї допомоги. Отримати кошти можна особисто, через довірену особу, поштою або ж онлайн через портал "Дія" та інші електронні сервіси ПФУ.

Для цього потрібно подати заяву встановленої форми разом із документами, що підтверджують особу та присвоєння звання. Якщо виплата отримується через представника, додають також документи, що підтверджують повноваження довіреної особи.