Без пенсії з квітня: що може статися, якщо не пройти ідентифікацію

Ті пенсіонери, які не пройдуть ідентифікацію. можуть втратити свої виплати. Зробити це треба до кінця цього місяця.

Хто може втратити пенсію

Переселенці, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію, мають пройти ідентифікацію до кінця цього місяця.

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Через неможливість деяких пенсіонерів пройти цю ідентифікацію, уряд декілька разів змінював кінцеву дату.

Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року,

– повідомляють у ПФУ.

Як пройти процедуру ідентифікації

через відділення АТ "Ощадбанк";

у сервісному центрі ПФУ;

завдяки відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;

через сервіс електронного підпису "Дія.Підпис" або ж електронний портал ПФУ.

З 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року ідентифікацію пенсіонерів не проводили через війну та пандемію.

Українці, які перебувають закордоном можуть пройти ідентифікацію у закордонній дипломатичній установі України. Там можна отримати документ, який направлять до ПФУ, де обліковують людину.