Відповідно, у 2024 році для виходу на пенсію потрібно:
у 60 років — від 31 року стажу;
у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;
у 65 років — від 15 до 21 року стажу.
У випадку, якщо у 65-річному віці людина не має страхового стажу від 15 років, то вона також не має права на пенсійні виплати. У такому випадку особі призначається соціальна допомога, так звана соціальна пенсія.
Як "докупити" стаж
Якщо людина не має достатньо стажу, вона може отримати пенсію лише досягнувши 65 років. Проте існує можливість офіційно "докупити" стаж в разі нестачі кількох років.