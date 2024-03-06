Які нові вимоги до страхового стажу

Відтак, зможуть вийти на пенсію у віці 60 років лише ті українці, які набули не менше 31 року стажу. В іншому випадку їм доведеться чекати до досягнення віку 63 або навіть 65 років.

Читайте також: Лікарняні виплати: чому можуть відхилити заяву-розрахунок

Нагадаємо! Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років.

Відповідно, у 2024 році для виходу на пенсію потрібно:

у 60 років — від 31 року стажу;

у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;

у 65 років — від 15 до 21 року стажу.

У випадку, якщо у 65-річному віці людина не має страхового стажу від 15 років, то вона також не має права на пенсійні виплати. У такому випадку особі призначається соціальна допомога, так звана соціальна пенсія.

Зауважте! Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Як "докупити" стаж

Якщо людина не має достатньо стажу, вона може отримати пенсію лише досягнувши 65 років. Проте існує можливість офіційно "докупити" стаж в разі нестачі кількох років.

Зауважте! Це можна зробити через добровільне пенсійне страхування, сплачуючи внески самостійно або за когось іншого.

При цьому, для внесення до Державного реєстру та отримання пенсійного статусу потрібно сплатити мінімальний внесок – 22% від мінімальної заробітної плати. А щоб "докупити" стаж – необхідно підписати договір з Пенсійним фондом України.