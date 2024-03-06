Соответственно, в 2024 году для выхода на пенсию нужно:
в 60 лет – от 31 года стажа;
в 63 года – от 21 до 31 года стажа;
в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.
В случае, если в 65-летнем возрасте человек не имеет страхового стажа от 15 лет, то он также не имеет права на пенсионные выплаты. В таком случае лицу назначается социальная помощь, так называемая социальная пенсия.
Как "докупить" стаж
Если человек не имеет достаточно стажа, он может получить пенсию только достигнув 65 лет. Однако существует возможность официально "докупить" стаж в случае недостатка нескольких лет.