Какие новые требования к страховому стажу

Поэтому, смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет только те украинцы, которые приобрели не менее 31 года стажа. В противном случае им придется ждать до достижения возраста 63 или даже 65 лет.

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Напомним! В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

Соответственно, в 2024 году для выхода на пенсию нужно:

в 60 лет – от 31 года стажа;

в 63 года – от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

В случае, если в 65-летнем возрасте человек не имеет страхового стажа от 15 лет, то он также не имеет права на пенсионные выплаты. В таком случае лицу назначается социальная помощь, так называемая социальная пенсия.

Заметьте! Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для людей, утративших трудоспособность и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Как "докупить" стаж

Если человек не имеет достаточно стажа, он может получить пенсию только достигнув 65 лет. Однако существует возможность официально "докупить" стаж в случае недостатка нескольких лет.

Заметьте! Это можно сделать через добровольное пенсионное страхование, платя взносы самостоятельно или за кого-то другого.

При этом, для внесения в Государственный реестр и получения пенсионного статуса нужно оплатить минимальный взнос – 22% от минимальной заработной платы. А чтобы "докупить" стаж – необходимо подписать договор с Пенсионным фондом Украины.