Перевірка кожних 6 місяців: чому пенсіонери можуть втратити виплати

Деякі пенсіонери мають проходити перевірки від ПФУ раз на кожні 6 місяців. Якщо цього не зробити, можна втратити виплати.

Ідентифікація пенсіонерів

Ідентифікація пенсіонерів покликана встановити, що виплати особи отримує саме вона, а не третя особа.

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Раніше така практика застосовувалася, коли пенсіонер звертався до банку за новою карткою або коли отримував виплати від листоноші. Проте в ході пандемії ідентифікацію зупинили для ВПО, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року.

Як пройти ідентифікацію

Наразі ідентифікацію відновлюють для усіх пенсіонерів.

Ідентифікацію можна пройти особисто або дистанційно. При особистій процедурі треба при собі мати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України чи закордонний);

платіжну картку, на яку надходить пенсія (за ідентифікації АТ "Ощадбанк");

пенсійне посвідчення.

Натомість дистанційна ідентифікація проходить через портал ПФУ:

потрібно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис;

зайти у вкладку “Ідентифікація в режимі відеоконференції” у верхній частині екрана;

заповнити заявку на проходження ідентифікації.

Відеоконференція відбудеться не раніше 10 робочих та не пізніше 30 календарних днів. Під час дзвінка слід мати при собі документ, що засвідчує особу.

Пенсіонери за кордоном можуть звернутися до дипломатичної установи, де вони отримували посвідчення, аби засвідчити, що вони живі.