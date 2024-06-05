Для кого потрібна ідентифікація

Ідентифікацію потрібно пройти пенсіонерам, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Попри завершення встановлених термінів, вказані особи можуть зробити це і зараз.

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Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так офлайн, обравши комфортний спосіб:

  • процедура ідентифікації здійснюється у відділенні ПФУ;
  • через відділення АТ "Ощадбанк";
  • через відеоконференцію;
  • у особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного фонду.