Для кого потрібна ідентифікація

Ідентифікацію потрібно пройти пенсіонерам, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Попри завершення встановлених термінів, вказані особи можуть зробити це і зараз.

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Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так офлайн, обравши комфортний спосіб:

процедура ідентифікації здійснюється у відділенні ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного фонду.