Для кого потрібна ідентифікація
Ідентифікацію потрібно пройти пенсіонерам, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Попри завершення встановлених термінів, вказані особи можуть зробити це і зараз.
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Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так офлайн, обравши комфортний спосіб:
- процедура ідентифікації здійснюється у відділенні ПФУ;
- через відділення АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференцію;
- у особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного фонду.