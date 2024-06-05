Для кого нужна идентификация
Идентификацию нужно пройти пенсионерам, получившим статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Несмотря на завершение установленных сроков, указанные лица могут сделать это и сейчас.
Читайте также В мае вырос спрос на безналичную валюту: в НБУ объяснили причину
Идентификацию можно пройти как онлайн, так офлайн, выбрав комфортный способ:
- процедура идентификации осуществляется в отделении ПФУ;
- через отделение АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- в личном кабинете вебпортала Пенсионного фонда.