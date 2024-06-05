Для кого нужна идентификация

Идентификацию нужно пройти пенсионерам, получившим статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Несмотря на завершение установленных сроков, указанные лица могут сделать это и сейчас.

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Идентификацию можно пройти как онлайн, так офлайн, выбрав комфортный способ:

процедура идентификации осуществляется в отделении ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в личном кабинете вебпортала Пенсионного фонда.