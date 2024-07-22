Треба це робити кожні пів року: про що попередили пенсіонерів
22 липня 2024, 14:28Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі пенсіонери повинні звертатися до ПФУ кожні пів року. Якщо цього не зробити, можна втратити свої виплати.
Що мають робити пенсіонери кожні пів року
Пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають кожні пів року проходити ідентифікацію у ПФУ.
Читайте також Звільнення від ідентифікації: які пенсіонери можуть уникнути перевіркиНагадаємо! Це регулюється ухвалою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам".
Така процедура є поширеною і в інших країнах світу. Її мета, впевнитися, що виплати отримує саме та людина, яка й повинна.
Як пройти ідентифікацію
Є декілька способів проходження процедури:
- Особисто звернувшись до відділення Ощадбанку або в будь-який зручний сервісний центр ПФУ. При собі потрібно мати паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу.
- Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID).
- За допомогою відеоконференцзв’язку у територіальному органі ПФУ.
- Якщо пенсіонер перебуває за кордоном — у закордонній дипломатичній установі України потрібно отримати документ, який засвідчує, що фізична особа є живою. Посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) потрібно поштою або через вебпортал ПФУ направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.