Треба це робити кожні пів року: про що попередили пенсіонерів

Деякі пенсіонери повинні звертатися до ПФУ кожні пів року. Якщо цього не зробити, можна втратити свої виплати.

Що мають робити пенсіонери кожні пів року

Пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають кожні пів року проходити ідентифікацію у ПФУ.

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Це регулюється ухвалою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам".

Така процедура є поширеною і в інших країнах світу. Її мета, впевнитися, що виплати отримує саме та людина, яка й повинна.

Як пройти ідентифікацію

Є декілька способів проходження процедури: