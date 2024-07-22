Что должны делать пенсионеры каждые полгода
Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны каждые полгода проходить идентификацию в ПФУ.
Читайте также Освобождение от идентификации: какие пенсионеры могут избежать проверки
Такая процедура является распространенной и в других странах мира. Ее цель, удостовериться, что выплаты получает именно тот человек, который и должен.
Как пройти идентификацию
Есть несколько способов прохождения процедуры:
- Лично обратившись в отделение Ощадбанка или в любой удобный сервисный центр ПФУ. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
- Через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID).
- С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ.
- Если пенсионер находится за границей - в заграничном дипломатическом учреждении Украины нужно получить документ, который удостоверяет, что физическое лицо является живым. Удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) нужно по почте или через вебпортал ПФУ направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете.