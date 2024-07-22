Что должны делать пенсионеры каждые полгода

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны каждые полгода проходить идентификацию в ПФУ.

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Напомним! Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".

Такая процедура является распространенной и в других странах мира. Ее цель, удостовериться, что выплаты получает именно тот человек, который и должен.

Как пройти идентификацию

Есть несколько способов прохождения процедуры: