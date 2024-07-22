Що мають робити пенсіонери кожні пів року
Пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають кожні пів року проходити ідентифікацію у ПФУ.
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Така процедура є поширеною і в інших країнах світу. Її мета, впевнитися, що виплати отримує саме та людина, яка й повинна.
Як пройти ідентифікацію
Є декілька способів проходження процедури:
- Особисто звернувшись до відділення Ощадбанку або в будь-який зручний сервісний центр ПФУ. При собі потрібно мати паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу.
- Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID).
- За допомогою відеоконференцзв’язку у територіальному органі ПФУ.
- Якщо пенсіонер перебуває за кордоном — у закордонній дипломатичній установі України потрібно отримати документ, який засвідчує, що фізична особа є живою. Посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) потрібно поштою або через вебпортал ПФУ направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.