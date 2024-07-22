Що мають робити пенсіонери кожні пів року

Пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають кожні пів року проходити ідентифікацію у ПФУ.

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Нагадаємо! Це регулюється ухвалою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам".

Така процедура є поширеною і в інших країнах світу. Її мета, впевнитися, що виплати отримує саме та людина, яка й повинна.

Як пройти ідентифікацію

Є декілька способів проходження процедури: