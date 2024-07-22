Хто може уникнути ідентифікації

У Міністерстві соціальної політики пояснюють, що ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою, яка підтверджує, що пенсію отримує саме той, кому вона належить. Таку ідентифікацію необхідно проходити кожні шість місяців.

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Однак, раніше процес ідентифікації для одержувачів проходив непомітно, а саме через отримання пенсії на пошті або на картці в банку. Наразі ж деяким пенсіонерам доводиться самостійно встановлювати дату ідентифікації. А точніше це стосується внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2024 року.

Зауважте! Усім іншим пенсіонерам проходити ідентифікація не потрібно.