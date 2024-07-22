Кто может избежать идентификации

В Министерстве социальной политики объясняют, что идентификация является общепринятой мировой практикой, которая подтверждает, что пенсию получает именно тот, кому она принадлежит. Такую идентификацию необходимо проходить каждые шесть месяцев.

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Однако, ранее процесс идентификации для получателей проходил незаметно, а именно через получение пенсии на почте или на карточке в банке. Сейчас же некоторым пенсионерам приходится самостоятельно устанавливать дату идентификации. А точнее это касается внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года.

Обратите внимание! Всем остальным пенсионерам проходить идентификация не нужно.