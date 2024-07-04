Кто будет иметь прибавку к пенсии
В зависимости от статуса пенсионера, выплаты составят от 450 до 3100 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
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Такую возможность обеспечивают Законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" предусматривают разовую денежную помощь ко Дню Независимости.
Кто может иметь выплату:
- Пенсионеры получат помощь вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения.
- А ветеранам войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где эти граждане проходят службу или работают. Для получения выплаты нужно подать заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины.
- Также средства получат граждане, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами и не проходят службу или работают. Для получения денег нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплату проведут по месту жительства на текущий счет в банке.
Каким будет размер выплаты
Размер помощи зависит от статуса получателя:
- участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, которые были принудительно вывезены на работы – 450 гривен;
- члены семей погибших ветеранов войны и некоторых других категорий – 650 гривен;
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 1 000 гривен;
- лица с инвалидностью вследствие войны III группы – 2 700 гривен;
- лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 2 900 гривен;
- те, кто имеет особые заслуги перед Родиной, и лица с I группой инвалидности из-за войны – 3 100 гривен.