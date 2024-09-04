Ідентифікація пенсіонерів у вересні: хто має пройти процедуру

Кожні 6 місяців деякі пенсіонери мають проходити фізичну ідентифікацію у ПФУ. Ті, які цю процедуру пропустили, можуть зробити це пізніше і отримати назад свої виплати.

Ідентифікація пенсіонерів у вересні

Ідентифікацію мають проходити пенсіонери, які ще до 24 лютого 2022 року отримали статус ВПО. Ті з них, хто не встиг зробити це до 31 березня 2024 року втратили свої виплати. Проте їх можна відновити, якщо пройти необхідну процедуру.

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Нагадаємо! Гроші пенсіонерів, які не встигли пройти процедуру будуть накопичуватися і виплатяться їм після проведення ідентифікації.

У нещодавній заяві урядовці підтвердили, що пенсіонери, які проживають за межами України, матимуть можливість взяти участь у процедурі фізичної ідентифікації у вересні цього року. Цей процес має важливе значення для перевірки їхнього права на отримання пенсійних виплат. Щоб продовжувати отримувати треба все встигнути до 31 грудня кожного року. За умови успішного проходження процедури, виплати будуть зараховуватися на їхні поточні банківські рахунки в Україні.

Пройти ідентифікацію можна у декілька способів: