Идентификация пенсионеров в сентябре

Идентификацию должны проходить пенсионеры, которые еще до 24 февраля 2022 года получили статус ВПЛ. Те из них, кто не успел сделать это до 31 марта 2024 года потеряли свои выплаты. Однако их можно восстановить, если пройти необходимую процедуру.

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Напомним! Деньги пенсионеров, которые не успели пройти процедуру будут накапливаться и выплатятся им после проведения идентификации.

В недавнем заявлении чиновники подтвердили, что пенсионеры, проживающих за пределами Украины, смогут принять участие в процедуре физической идентификации в сентябре этого года. Этот процесс имеет важное значение для проверки их права на получение пенсионных выплат. Чтобы продолжать получать надо все успеть до 31 декабря каждого года. При условии успешного прохождения процедуры, выплаты будут зачисляться на их текущие банковские счета в Украине.

Пройти идентификацию можно несколькими способами: