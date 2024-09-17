Чи може пенсіонер пройти ідентифікацію з паспортом у Дії

Інколи може трапитися так, що пенсіонер забув вдома свій паперовий паспорт. В таких випадках можна знайти альтернативу у телефоні.

Ідентифікація з Дією

У ПФУ повідомили, що сервісні центри ПФУ для підтвердження особи можуть приймати е-паспорт у Дії.

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Із серпня цього року для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна використовувати не лише е-паспорт, а й сформовані в Дії свідоцтво про народження та податковий номер,

– написали там.

Нагадаємо! Це стало можливим завдяки постановам Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 № 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів" та від 18 серпня 2021 № 911 "Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій".

Нині ПФУ та Мінсоцполітики працюють над тим, щоб розширити спектр документів, які можуть бути прийняті у електронному форматі.