Идентификация с Дией

У ПФУ сообщили, что сервисные центры ПФУ для подтверждения личности могут принимать е-паспорт в Дії.

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С августа этого года для получения услуг в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины можно использовать не только е-паспорт, но и сформированные в Дие свидетельство о рождении и налоговый номер,

– написали там.

Напомним! Это стало возможным благодаря постановлениям Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 № 606 "Некоторые вопросы электронного взаимодействия электронных информационных ресурсов" и от 18 августа 2021 № 911 "Об утверждении Порядка формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий".

Сейчас ПФУ и Минсоцполитики работают над тем, чтобы расширить спектр документов, которые могут быть приняты в электронном формате.