Для пенсіонерів з інклюзивністю: як пройти ідентифікацію

Частину пенсіонерів зобов'язали здійснити ідентифікацію. Без проходження цієї процедури, їхні пенсії будуть тимчасово заморожені.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікація це обов'язкова процедура для пенсіонерів, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Якщо вказані особи не встигли це зробити до 31 березня теперішнього року, їм припинили виплати до з'ясування обставин.

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Пройти ідентифікацію можна і зараз, як онлайн, так і офлайн. Якщо пенсіонер маломобільний він може зробити це так:

через особистий кабінет у вебпорталі ПФУ;

через електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис";

призначивши відеоконференцію.

Якщо маломобільні громадяни за станом здоров’я не мають можливості самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, у заяві / зверненні на проходження ідентифікації шляхом відеоконференцзв’язку вони можуть зазначити про необхідність присутності під час проведення відеоідентифікації персонального асистента або помічника,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Які результати ідентифікації

Відеоконференція узгоджується завчасно зі спеціалістом ПФУ.

Станом на 17 квітня, ідентифікацію пройшли 228,4 тисячі осіб. Для цього вони обрали такі способи: