Які пенсії мають українці

Зараз пенсійні виплати отримує 10,2 мільйона осіб. З них, продовжує працювати орієнтовно 2,7 мільйона пенсіонерів.

Читайте також ЄС передасть Україні кошти від заморожених російських активів: на що підуть гроші

Станом на 1 квітня 2024 року, середня пенсія в Україні складає 5 743,27 гривні. Серед працюючих пенсіонерів цей показник сягнув 6 094,28 гривні.

Найбільші виплати – понад 10 тисяч гривень має 12,06% осіб. Інші пенсіонери отримують такі пенсії:

26,84% осіб отримують пенсію до 3 000 гривень;

17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;

18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Як збільшити пенсію

Пенсіонери можуть збільшити свої виплати декількома способами, зокрема, завдяки спеціальним надбавкам. Деякі доплати призначаються автоматично, однак, є і ті, для оформлення яких, потрібне особисте звернення особи.

Наприклад, надбавки за віком надаються пенсіонерам старше 70 років, якщо їхні виплати менші за 10 340,35 гривні. Ця доплата додається до основного розміру пенсії автоматично. Зараз розмір цієї надбавки такий: