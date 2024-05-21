Какие пенсии имеют украинцы
Сейчас пенсионные выплаты получает 10,2 миллиона человек. Из них, продолжает работать ориентировочно 2,7 миллиона пенсионеров.
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По состоянию на 1 апреля 2024 года, средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны. Среди работающих пенсионеров этот показатель достиг 6 094,28 гривны.
Самые большие выплаты – более 10 тысяч гривен имеет 12,06% лиц. Другие пенсионеры получают такие пенсии:
- 26,84% лиц получают пенсию до 3 000 гривен;
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.
Как увеличить пенсию
Пенсионеры могут увеличить свои выплаты несколькими способами, в частности, благодаря специальным надбавкам. Некоторые доплаты назначаются автоматически, однако есть и те, для оформления которых, требуется личное обращение лица.
Например, надбавки по возрасту предоставляются пенсионерам старше 70 лет, если их выплаты меньше 10 340,35 гривен. Эта доплата добавляется к основному размеру пенсии автоматически. Сейчас размер этой надбавки такой:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.