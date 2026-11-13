Акумулятори та блекаути: чому Україна витратила мільярди на техніку з Китаю

Підготовка до важкої зими змушує українців та бізнес масово скуповувати резервні джерела живлення. Цей ажіотаж вже кардинально змінив структуру вітчизняного ринку та посилив залежність від одного ключового постачальника.

Чому українці масово скуповують резервне живлення

За десять місяців 2026 року Україна збільшила імпорт електричних акумуляторів майже у 3,6 раза, витративши на це 3,77 мільярда доларів. Головною причиною такого буму стала гостра потреба домогосподарств та підприємств у стабільному електропостачанні, пише expert.news із посиланням на дані Державної митної служби України.

Левову частку ринку захопив Китай, який тепер контролює 91,1% усіх постачань в Україну. Для порівняння, ще минулого року цей показник становив 70,2%, а серед помітних гравців були В'єтнам та Тайвань. Тепер же китайські виробники заробили на українській енергокризі 3,43 мільярда доларів, витіснивши майже всіх конкурентів. Інші країни, такі як Чехія чи Польща, займають мізерні частки на нашому ринку.

Що відбувається з вітчизняним виробництвом

Поки імпорт б'є рекорди, український експорт акумуляторів стрімко падає. За цей же період продажі нашої продукції за кордон скоротилися на 15,4% і склали лише 37,16 мільйона доларів. Головними покупцями українських батарей залишаються Польща, Німеччина та Франція. У підсумку ми купуємо за кордоном у 100 разів більше енергетичного обладнання, ніж продаємо самі.

Зверніть увагу! Стрімке зростання закупівель почалося не сьогодні. Ще у 2025 році імпорт акумуляторів зріс на 55% до 1,48 мільярда доларів. Аби допомогти українцям підготуватися до блекаутів, наприкінці липня 2024 року уряд запровадив податкові та митні пільги на ввезення енергетичного обладнання. Скасування мита та ПДВ зробило зарядні станції та батареї доступнішими для населення, що й призвело до нинішніх рекордних показників імпорту.

До речі, у жовтні 2026 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами сягнув рекордних 6,3 мільярда доларів. Україна завезла з-за кордону продукції на 9,1 мільярда доларів, тоді як продала лише на 2,8 мільярда.