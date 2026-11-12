Імпорт України б'є рекорди: як гігантський розрив у торгівлі вдарить по курсу

Чому ми купуємо набагато більше, ніж продаємо

У жовтні 2026 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами сягнув рекордних 6,3 мільярда доларів. Україна завезла з-за кордону продукції на 9,1 мільярда доларів, тоді як продала лише на 2,8 мільярда, про що пише Forbes Ukraine із посиланням на дані Держмитслужби.

Adv

Загалом за десять місяців поточного року вартість імпорту перевалила за 84,2 мільярда доларів. Натомість експорт приніс країні понад 32,4 мільярда доларів. Левову частку наших закупівель за кордоном (майже 74%) становлять машини, обладнання, транспорт, а також паливо та хімічна продукція. Це критично важливі товари для підтримки інфраструктури та армії в умовах війни.

Що приносить Україні найбільше валюти

Головним годувальником держави залишається аграрний сектор. Продовольство забезпечило майже 18,6 мільярда доларів експортної виручки за січень-жовтень. Наступними за прибутковістю йдуть метали та вироби з них, а також транспорт і обладнання.

Реклама

Важливо! Для пересічного громадянина такий гігантський дефіцит у 51,8 мільярда доларів за десять місяців означає посилення тиску на гривню. Коли країна купує більше, ніж продає, виникає підвищений попит на іноземну валюту для оплати імпорту. Якщо цей розрив не перекриватиметься міжнародною фінансовою допомогою, Нацбанку доведеться витрачати резерви, що в перспективі може призвести до подорожчання долара та зростання цін на імпортні товари в магазинах.

Проблема переважання імпорту над експортом різко загострилася після початку повномасштабного вторгнення, коли ворог знищив значну частину промисловості та заблокував традиційні логістичні шляхи. Раніше ми вже повідомляли, що уряд та бізнес шукають альтернативні маршрути для вивезення зерна та металу, проте обсяги закупівлі пального та техніки для оборонних потреб продовжують стабільно тягнути торговельний баланс у мінус.