У 2023 році імпорт авто в Україну скоротився майже на 50%

Кількість ввезених автомобілів в Україну торік найнижча за останні 3 роки. Загалом було імпортовано майже 400 тисяч транспортних засобів.

Скільки авто ввезли в Україну у 2023 році

МВС повідомляють, що протягом минулого року в Україну ввезли 377 063 транспортні засоби. Найбільше – 73,7% від загальної кількості – 277 866 автомобілів відносяться до легкових.

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Друге місце за кількістю ввезених займають мотоцикли – 10,1% – 38 262 транспортні засоби. Трійку лідерів замикають вантажні авто. Їх загалом було ввезено 9,7% від загальної кількості – 36 262.

ТОП-5 регіонів за кількістю зареєстрованих авто у 2023 році:

У Києві зареєстрували 43 223 транспортні засоби.

Львівська область – 37 593.

Одеська – 28 846.

Дніпропетровська – 22 911.

Київська – 22 000.

Які авто обирали українці у 2023 році

У 2021 році в Україну було ввезено 735 956 транспортних засобів.

Найчастіше українські споживачі обирали авто на бензині. Їх 43% від загальної кількості ввезених. На другому місці дизельний транспорт – 33%.

Середній вік авто придбаного українцем – 10 років. Цікаво, що у 2022 цей показник був на 2 роки більшим.

Найпопулярнішими серед українських споживачів торік були такі марки авто: