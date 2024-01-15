Скільки авто ввезли в Україну у 2023 році
МВС повідомляють, що протягом минулого року в Україну ввезли 377 063 транспортні засоби. Найбільше – 73,7% від загальної кількості – 277 866 автомобілів відносяться до легкових.
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Друге місце за кількістю ввезених займають мотоцикли – 10,1% – 38 262 транспортні засоби. Трійку лідерів замикають вантажні авто. Їх загалом було ввезено 9,7% від загальної кількості – 36 262.
ТОП-5 регіонів за кількістю зареєстрованих авто у 2023 році:
- У Києві зареєстрували 43 223 транспортні засоби.
- Львівська область – 37 593.
- Одеська – 28 846.
- Дніпропетровська – 22 911.
- Київська – 22 000.
Які авто обирали українці у 2023 році
Найчастіше українські споживачі обирали авто на бензині. Їх 43% від загальної кількості ввезених. На другому місці дизельний транспорт – 33%.
Середній вік авто придбаного українцем – 10 років. Цікаво, що у 2022 цей показник був на 2 роки більшим.
Найпопулярнішими серед українських споживачів торік були такі марки авто:
- автомобілів Volkswagen ввезли 13,1% від загальної кількості або 49 445;
- Renault – 9,2% – 34 531;
- Skoda – 4,9% – 18 522.