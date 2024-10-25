Страйки у Польщі вплинули на імпорт бензину в Україну

Імпорт бензину в Україну в січні-вересні 2024 року зменшився на 6% порівняно з минулим роком. Загалом цьогоріч імпорт склав 919,5 тисяч тонн.

Як змінився імпорт бензину

Більша частина імпорту бензину (64%) надійшло в Україну залізницею, а обсяги поставок за рік зросли на 44% і досягли 590,5 тисяч тонн, повідомляє Enkorr.

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Натомість імпорт бензину бензовозами скоротився на 31%, до 220 тисяч тонн, що здебільшого пов’язано з польськими страйками, які тривали з 6 листопада 2023 року по 22 квітня 2024 року.

Через страйки Польща втратила близько 86% автоперевезень пального, компенсувавши їх залізничним транспортом.

Зауважте! Імпорт автомобільними дорогами з Болгарії, Словаччини та Латвії також суттєво скоротився: на 59%, 58% і майже 100% відповідно.

Після дворічного балансування у 2024 році західний напрямок імпорту остаточно переважив над південним.

Як змінилася географія імпорту

Основною причиною зниження обсягів південного імпорту стало суттєве скорочення поставок з Греції, які у 2023 році мали ситуативний характер.

Зауважте! У першій половині поточного року імпорт з Греції взагалі не здійснювався, а згодом поставки дещо зросли у рамках підготовки до підвищення акцизів з 1 вересня (саме ця причина зумовила значні обсяги імпорту з Греції й у 2023 році).

На західному напрямку, як зазначено в статті, значний приріст продемонструвала Литва – на 40%, досягнувши 161,2 тисячі тонн. У вересні Мажейкяй став найбільшим постачальником бензину з обсягом у 35,2 тисячі тонн (+38% порівняно з серпнем).

Цікаво! Литва продовжує утримувати позицію одного з провідних постачальників, попри значну зміну системи імпорту після 2022 року.