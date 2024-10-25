Как изменился импорт бензина

Большая часть импорта бензина (64%) поступило в Украину по железной дороге, а объемы поставок за год выросли на 44% и достигли 590,5 тысяч тонн, сообщает Enkorr.

Читайте также Надо ли будет пенсионерам проходить идентификацию в 2025 году

Зато импорт бензина бензовозами сократился на 31%, до 220 тысяч тонн, что в основном связано с польскими забастовками, которые длились с 6 ноября 2023 года по 22 апреля 2024 года.

Из-за забастовок Польша потеряла около 86% автоперевозок топлива, компенсировав их железнодорожным транспортом.

Заметьте! Импорт автомобильными дорогами из Болгарии, Словакии и Латвии также существенно сократился: на 59%, 58% и почти 100% соответственно.

После двухлетнего балансировки в 2024 году западное направление импорта окончательно перевесил над южным.

Как изменилась география импорта

Основной причиной снижения объемов южного импорта стало существенное сокращение поставок из Греции, которые в 2023 году имели ситуативный характер.

Заметьте! В первой половине текущего года импорт из Греции вообще не осуществлялся, а затем поставки несколько выросли в рамках подготовки к повышению акцизов с 1 сентября (именно эта причина обусловила значительные объемы импорта из Греции и в 2023 году).

На западном направлении, как указано в статье, значительный прирост продемонстрировала Литва – на 40%, достигнув 161,2 тысячи тонн. В сентябре Мажейкяй стал крупнейшим поставщиком бензина с объемом в 35,2 тысячи тонн (+38% по сравнению с августом).

Интересно! Литва продолжает удерживать позицию одного из ведущих поставщиков, несмотря на значительное изменение системы импорта после 2022 года.