Когда нужно проходить идентификацию

Идентификация должна происходить каждые 6 месяцев. Последние 3 года для некоторых лиц эта процедура не была обязательной, сообщает ПФУ.

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В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. Сейчас это требование восстановлено и для них. Для других оно действовало все время,

– говорится в сообщении ПФУ.

Сейчас идентификацию должны проходить все. В 2025 году эта процедура также будет проводиться.

Где можно пройти идентификацию

Идентификацию можно проходить как онлайн, так и оффлайн:

через видеоконференцию;

в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

в отделении АО "Ощадбанк.

Обратите внимание! Если пенсионер находится за рубежом, он имеет возможность пройти идентификацию в дипломатическом учреждении Украины.