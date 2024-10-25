Уровень ключевой ставки в России
Известно, что еще в сентябре ключевая ставка составляла 19%, которую Центробанк повысил со ставки в 18%. Как тогда объясняли, такое повышение случилось из-за высокой инфляции в стране. Следующее повышение случилось уже в октябре – до рекордного уровня в 21% годовых.
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Ни в начале полномасштабной войны в 2022 году, ни в кризис 2014 года уровень ключевой ставки в России не был столь высоким, как сегодня. Обратите внимание, что изменение уровня ставки является сигналом для банков, которые на основе этого определяют процентные ставки по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем кредиты и депозиты в нацвалюте становятся дороже.
Более того, кредиты и депозиты под 20% в России будут еще минимум как год, ведь центробанк страны пересмотрел прогноз средней учетной ставки – с 15 – 17% до 17 – 20%.
Обратите внимание! Для сравнения, в Украине учетную ставку сохранили на уровне 13%, что означает более дешевые кредиты и макроэкономическую стабильность.
На что влияет уровень учетной ставкиС помощью учетной ставки центральный банк страны устанавливает стоимость денег в экономике. Учетная ставка растет, если в стране высокая инфляция. В то же время снижается уровень при контролируемой инфляции. Соответственно изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам, ведь чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.
Что происходит с ценами
Любопытно, что в России уже фиксируют стабильный рост цен. Российские СМИ со ссылкой на Росстат отмечают, что за неделю с 15 октября по 21 октября рост цен составил 0,2%, с начала года рост составил 6,3%, а в годовом выражении – 8,4%.
- Аналитики добавляют, что в стране нарастает "армагеддон" по ценам на сливочное масло. В то же время рост стоимости наблюдается на всю молочную продукцию. Кроме того, подорожает для россиян еще картофель.
- За неделю масло подорожало на 1,6%, а сметана – на 0,9%. С начала года цены на них выросли на 23,4% и 12% соответственно, на картофель – на 50%.
- На 2025 год прогнозируют, что подорожают цены на отечественную автомобильную марку "Жигули", а цены относительно рыночных услуг вообще ожидают ненормально высокий рост.