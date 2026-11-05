"Дизельна" угода Трампа дає збій: російські танкери можуть не дістатися США

Гучна політична домовленість американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизеля зіткнулася з жорсткою реальністю. Судна з підсанкційним вантажем змушені різко змінювати свої маршрути просто посеред океану.

Чому пальне може не дістатися США

Два з перших танкерів, які мали врятувати ситуацію, вже відмовилися заходити в порти США і більше не вказують американське атлантичне узбережжя як пункт призначення, пише Financial Times.

Танкер Talisman, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та Євросоюзу, зайшов до Середземного моря й опинився біля узбережжя Алжиру;

Судно Leruo, яке належить гонконзькій компанії та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, змінило пункт призначення на Бразилію. Воно перебуває під санкціями Британії, ЄС і Канади.

Ще один грецький танкер Agioi Fanendes із російським дизелем поки продовжує рух у напрямку США. Однак він передає сигнал "за наказом", тобто поки не має підтвердженого порту розвантаження.

Кілька суден уже не гарантують, що дістануться американських портів,

– зазначають журналісти видання.

Разом з тим до США все ще прямує судно Beast, яке знаходиться під санкціями та належить сейшельській компанії. 27 жовтня воно завантажило дизель у російському порту Приморськ і передає сигнал "Атлантика".

Втім, аналітик компанії Kpler Метт Сміт вважає, що судно, яке ще йде до Сполучених Штатів, також може розвернутися через санкційні ризики.

Як наростають проблеми з пальним у США

Опір американських політиків скандальній домовленості Трампа з Путіним ускладнює реалізацію "дизельної" угоди.

Спротив стрімко зростає як у Вашингтоні, так і на рівні окремих штатів. Демократи та частина республіканців вимагають негайно скасувати угоду, називаючи її незаконною.

А поки політики сперечаються, внутрішні запаси дизельного пального у США вперше за понад 20 років впали нижче критичної позначки у 100 мільйонів барелів, що позначилося на цінах:

Ф'ючерси на дизель подорожчали більш ніж на 60%;

На американських заправках пальне коштує 6,27 долара за галон – близько до рекордного рівня, зафіксованого у вересні.

Це загрожує вантажним перевезенням, промисловості та аграрному сектору, що може призвести до стрибка цін на товари в супермаркетах.

Невелика кількість вантажів та їхнє ймовірне перенаправлення демонструють, наскільки складно повернути Росію до ширших торговельних потоків,

– підкреслив генеральний директор компанії TORM Якоб Мельдгаард.

Нагадаємо, раніше губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл виступила проти розвантаження російського дизеля в американських портах і пригрозила операторам терміналів покараннями. Штат має стратегічне значення для паливного ринку США, адже там розташована значна частина інфраструктури одного з найбільших центрів імпорту й розподілу нафтопродуктів на східному узбережжі.