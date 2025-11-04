Укр Рус
Економіка Тарифи Здешевлення газу для України: за яких умов Словаччина зменшить тариф на транзит
4 листопада, 11:42
2

Здешевлення газу для України: за яких умов Словаччина зменшить тариф на транзит

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Словаччина може зменшити тариф на транзит газу до України.
  • "Нафтогаз" уже готує довгострокові імпортні контракти.

Наразі керівництво "Нафтогазу" працює над підготовкою довгострокових імпортних контрактів. Завдяки ним Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами. Деталі повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Європа перекриває газ Росії: хто постраждає найбільше і як це вплине на доходи Кремля 

Чому газ може подешевшати?

Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію. На зустрічі з журналістами Свириденко пояснила умови для здешевлення постачання імпортного енергоресурсу в Україну.

Для цього потрібні довгострокові контракти по газу (імпорту газу – 24 Канал),
– уточнила прем'єр-міністерка.

До слова, керівництво "Нафтогазу" вже працює над їх підготовкою.

Як Україна готується до зими?

  • За словами Свириденко, уже вдалося забезпечити 1,36 мільярда євро на закупівлю газу для опалювального сезону. Кошти надали партнери та міжнародні фінансові інститути: ЄІБ, ЄБРР, ЄС, Норвегія.

  • Наразі йдеться про закриття 70% потреби. "Уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси", – наголосила прем'єр-міністерка.

  • До слова, раніше зазначалося, що для фінансування додаткового імпорту газу на зиму необхідно близько 2 мільярдів євро.