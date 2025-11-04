Здешевлення газу для України: за яких умов Словаччина зменшить тариф на транзит

Наразі керівництво "Нафтогазу" працює над підготовкою довгострокових імпортних контрактів. Завдяки ним Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами. Деталі повідомляє 24 Канал.

Чому газ може подешевшати?

Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію. На зустрічі з журналістами Свириденко пояснила умови для здешевлення постачання імпортного енергоресурсу в Україну.

Для цього потрібні довгострокові контракти по газу (імпорту газу – 24 Канал),

– уточнила прем'єр-міністерка.

До слова, керівництво "Нафтогазу" вже працює над їх підготовкою.

Як Україна готується до зими?