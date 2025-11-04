Здешевлення газу для України: за яких умов Словаччина зменшить тариф на транзит
- Словаччина може зменшити тариф на транзит газу до України.
- "Нафтогаз" уже готує довгострокові імпортні контракти.
Наразі керівництво "Нафтогазу" працює над підготовкою довгострокових імпортних контрактів. Завдяки ним Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію.
Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами. Деталі повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Європа перекриває газ Росії: хто постраждає найбільше і як це вплине на доходи Кремля
Чому газ може подешевшати?
Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію. На зустрічі з журналістами Свириденко пояснила умови для здешевлення постачання імпортного енергоресурсу в Україну.
Для цього потрібні довгострокові контракти по газу (імпорту газу – 24 Канал),
– уточнила прем'єр-міністерка.
До слова, керівництво "Нафтогазу" вже працює над їх підготовкою.
Як Україна готується до зими?
За словами Свириденко, уже вдалося забезпечити 1,36 мільярда євро на закупівлю газу для опалювального сезону. Кошти надали партнери та міжнародні фінансові інститути: ЄІБ, ЄБРР, ЄС, Норвегія.
Наразі йдеться про закриття 70% потреби. "Уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси", – наголосила прем'єр-міністерка.
До слова, раніше зазначалося, що для фінансування додаткового імпорту газу на зиму необхідно близько 2 мільярдів євро.